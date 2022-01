Hattrick van Kelvin John loodst Genkse beloften ook voorbij Antwerp: 1-4

De U21 van KRC Genk beleefden een lastige start op het veld van amateurclub Nijlen, waar de tweede ploeg van Antwerp FC zijn wedstrijden afwerkt. Tobe Leysen moest al na vijf minuten een strafschop plus de rebound stoppen, tegen de 1-0 via de snelle Aziz op de counter was hij wel kansloos. Racing zette de scheve situatie in amper tien minuten recht. Kelvin John boog de achterstand met twee knappe goals nog voor het half uur om in een voorsprong (1-2). Het Tanzaniaanse raspaardje voltooide twintig minuten voor affluiten zijn hattrick. Nadat Abid nog de paal had getroffen, verzilverde Geusens in blessuretijd de Genkse dominantie met een vierde treffer (1-4).

KRC Genk vergaarde net als Anderlecht, dat won op Standard (0-3), 31 punten uit 11 wedstrijden. De kloof met de nummer vijf bedraagt al meer dan tien punten, de top vier komt volgend seizoen uit in 1B.

KRC GENK: Leysen - Van Genechten, Didden, S. Et-Taibi, Rommens - Van Der Perre, Geusens - John (86’ Boujemaoui), EL Khannouss (66’ Cuypers), Abid (86’ Smekens) - Diawara.

Doelpunten: 17’ Aziz 1-0, 21’ en 29’ en 69’ John 1-1 en 1-2 en 1-3, 91’ Geusens 1-4. (mg)