Bassie en Adriaan lanceren eigen game: “Het voordeel is dat we digitaal altijd jong blijven”

Hun laatste tv-programma’s dateren van het midden van de jaren negentig, en hun laatste gezamenlijke theatertournee van 2003, maar Bassie en Adriaan hebben nu een eigen game. Vorig jaar hadden de Nederlandse clown en acrobaat ook nog een tentoonstelling.

Bas (86) en Aad (79) Van Toor zijn naar eigen zeggen erg te spreken over Bassie & Adriaan: Een gouden vangst, waarin puzzelspelletjes en minigames centraal staan. “Het doet ons goed om te zien dat we nog niet vergeten zijn. En het voordeel is dat we digitaal altijd jong blijven”, klinkt het.

Het spel is te downloaden via de Google Play Store en de Apple App Store, kost 2,99 euro en is geschikt voor kinderen vanaf drie jaar.(bpr)