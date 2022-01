Van Ana de Armas in ‘Yesterday’ tot Harrison Ford in ‘E.T.’: deze acteurs werden uit bekende films geknipt

Vijf miljoen dollar eisen ze, omdat filmstudio Universal hen bedrogen heeft. Twee fans van actrice Ana de Armas huurden voor 3,99 dollar Yesterday, de romantische film waarin de muziek van The Beatles centraal staat. De Armas was immers te zien in de trailer. Alleen sneuvelden de scènes van de actrice, intussen dankzij rollen in Knives out en No time to die een ster, op de montagevloer. Deze sterren kunnen ervan meespreken. Ook zij zagen hun scènes in bekende films sneuvelen.