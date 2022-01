© The Adelettes

Nadat Adele vrijdag bekend op de valreep haar concertreeks in Las Vegas afgelastte, viel de droom van heel wat van haar fans in duigen. Maar de Britse superster maakte het wel op een bijzondere manier goed. Ze belde namelijk met enkele fans - al in Las Vegas aanwezig waren - om zich persoonlijk te excuseren voor het verplaatsen van de shows.