Daar is hij weer: Mario Balotelli na 3,5 jaar opnieuw opgeroepen voor Italiaanse nationale ploeg

Mario Balotelli krijgt nog eens een kans bij de Italiaanse nationale ploeg. Roberto Mancini riep de intussen 31-jarige spits op voor een trainingsstage in Coverciano. Zijn laatste speelminuten voor La Squadra Azzurra dateren van september 2018.

Van 26 tot en met 28 januari trekt de Europese kampioen op trainingsstage. Kort maar pittig. Eind maart strijdt Italië nog om een WK-ticket via de play-offs. Om 24 maart treffen de Italianen Noord-Macedonië, bij winst komen ze uit tegen de winnaar van het duel tussen Portugal en Turkije. Alleen de winnaar van die finalewedstrijd mag eind dit jaar naar het WK in Qatar.

Om dat WK-ticket binnen te halen rekent Roberto Mancini dus mogelijk op de goals van Mario Balotelli. De excentrieke spits speelde voor het laatst voor zijn land in september 2018. Op dat moment kwam hij nog uit voor het Franse Nice. Na omzwervingen bij Marseille, Brescia en Monza kwam hij in de zomer van 2021 bij het Turkse Adana Demirspor terecht. Daar vond hij opnieuw de weg naar doel, met negen doelpunten en vijf assists tot dusver.

De kans dat we Balotelli ook effectief nog op het WK zien dit jaar, is bijzonder klein. Roberto Mancini riep liefst 35 spelers op voor de oefenstage. Daarnaast moeten de Italianen zich dus ook nog weten te kwalificeren voor het toernooi. Nu is het aan Balotelli om zich nog maar eens te bewijzen.