Dieven slaan op vijf plaatsen toe in Landen

In Landen hebben dieven de jongste dagen toegeslagen op niet minder dan vijf plaatsen. Bij een inbraak in een huis aan de Steenberg - waar de daders een schuifraam hadden geforceerd om binnen te geraken - werd een laptop, een handtas, geld en een koersfiets gestolen. De politie Getevallei kreeg ook melding van drie inbraken in auto’s, onder meer in de Roosgrachtlaan en de Guldensporenlaan. De autoschuimers gingen onder meer met een iPad, een jas en een bril aan de haal. In de Molenbergstraat werd een elektrische fiets gestolen die aan een woning stond. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de diefstallen. tb