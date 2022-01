Mignolet vergroot zijn Truiense hoek: koffiebar Twenty Two krijgt uitbreiding

Waar Twenty Two Coffee van Wouter en Simon Mignolet tot op heden een koffiebar was, zullen er nu ook gerechten als hamburgers, spare-ribs, chicken wings en vol-au-vent te verkrijgen zijn. De broers hebben immers het naastgelegen Roasties op het Truiense Heilig Hartplein overgenomen en integreren de activiteiten tot één concept.

Twenty Two Coffee is al meer dan 5 jaar actief in het Truiense horecalandschap. Het concept werd steeds verder uitgebreid: van een lokale koffieshop met zoetigheden, naar een winkel met eigen koffiesoorten en Nespresso-capsules, tot een ontbijtzaak. Later kwamen er ook lunch- en dinergerechten in het assortiment, alsook een eigen koffielikeur (in samenwerking met Wilderen).

De beroemde keeper en zijn broer gaan nu nog een stapje verder. Ze hebben het naastgelegen pand van het voormalige Roasties Bar overgenomen en gaan dat gebruiken voor de uitbreiding van hun zaak. De twee gebouwen zijn met elkaar verbonden, zodat ook het concept verder zal uitgebouwd worden. “Het geeft de mogelijkheid om meer zitplaatsen en een extra terras aan te bieden”, zegt Wouter Mignolet. “Daarnaast zullen we de winkel uitbreiden met diverse koffiemerken, maar ook likeur, toestellen en allerlei koffiegerelateerde gadgets. Tot slot zullen we de menukaart uitbreiden met gerechten als hamburgers, spare-ribs, chicken wings en vol-au-vent. Daarvoor hebben we de keuken van het voormalige Roasties volledig vernieuwd.”

Twenty Two Coffee zal in de nabije toekomst ook de gerechten aan huis gaan leveren. Wie weet staat Simon Mignolet weldra voor uw deur met een bakje pikante kippenvleugeltjes…