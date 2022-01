Getuige op assisenproces sterft aan hartstilstand aan ingang van Gents justitiepaleis

De 69-jarige man kreeg naar verluidt een hartstilstand, toen hij omstreeks 18 uur het justitiepaleis aan de Opgeëistenlaan wilde betreden. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar zonder succes.

Foltering van vriendin

De man was een getuige op het proces van Pierre Cornette, een 63-jarige gepensioneerde beroepsmilitair die wordt beschuldigd van foltering van zijn 71-jarige vriendin J. W., en het toebrengen van slagen en verwondingen. De feiten hadden plaats tussen 9 januari 2019 en 3 januari 2020, in de woning van het slachtoffer in de Zonnebloemstraat in Gent. J. W. stapte op 3 januari een café in de buurt binnen met haar armen onder het bloed. Ze verklaarde dat ze aangevallen werd door de hond van haar vriend, en dat ze al vijf jaar slagen kreeg van de man. Ze had dringende hulp nodig, en de spoedarts die ter plaatse kwam, stelde dat ze zonder verzorging haar armen kon verliezen.

De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, en werd daar verhoord door de politie. Ze stelde dat wanneer haar vriend Pierre Cornette haar sloeg, zijn hond haar aanviel en beet, en hij dat toeliet. Haar vriend zou de voorbije week haar tanden uitgeslagen hebben, en haar een blauw oog geslagen hebben.

Cornette werd opgepakt en verhoord, maar hij verklaarde dat de vrouw verwondingen had doordat ze vaak viel in dronken toestand. Zowel dader als slachtoffer verwijten elkaar dat ze dagelijks te veel alcohol verbruiken. Ook voor het hof van assisen verklaarde Cornette dat hij het slachtoffer nooit slagen toebracht.

De overleden getuige had W. onderdak gegeven toen ze was weggelopen bij Cornette. De voorzitter schorste de zitting na het nieuws even. Dinsdag komt de moraliteit van de beschuldigde aan bod. Het arrest wordt volgende week woensdag of donderdag verwacht.