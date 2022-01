Joyce (23) raakte als kleuter zwaar verbrand toen mama kerstverlichting aanstak: “Dit zal er zijn tot ik sterf”

Een kleuter die brandwonden oploopt doordat haar mama kerstverlichting in het stopcontact steekt. Het is wat er gebeurde met Karin Tielemans (47) en haar dochter Joyce Roelants (23), die nog journalistiek studeerde aan Hogeschool PXL. Zondag was ze een van de getuigen in ‘Taboe’ over mensen met een opvallend uiterlijk. Het resultaat voor Joyce : een leven vol operaties en starende blikken. Voor haar mama: een schuld­gevoel waar ze tot op vandaag mee kampt. Joyce: “Mama weet dat ik haar absoluut niets kwalijk neem.” Karin: “Toch blijft er een stemmetje dat zegt: Het is jouw schuld dat ze zo door het leven moet.”