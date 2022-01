In ons land, en andere NAVO-landen, worden troepen in een staat van maximale paraatheid gebracht voor wanneer Rusland hun buurland Oekraïne zou binnenvallen. Al zullen die troepen waarschijnlijk nooit een voet in Oekraïne zetten. Waarom is het dan toch belangrijk om klaar te zijn? Hoe snel kunnen we paraat staan? En wie beslist daarover?