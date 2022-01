LANDEN

Maandag omstreeks 18 uur is de trein uit Genk die op weg was naar Blankenberge gestrand op 1 kilometer van Landen. Het grote toestel dat boven op de trein staat om stroom te nemen van de bovenleiding is verstrikt geraakt en heeft de bovenleiding losgerukt en is boven op het dak van de trein terechtgekomen.