Christian Kabasele en Emmanuel Dennis zien coach Claudio Ranieri na nog geen vier maanden ontslagen worden bij Watford

Op 4 oktober 2021 werd Claudio Ranieri voorgesteld bij Watford. Aanvankelijk waren de resultaten wisselvallig, met opvallende zeges tegen Everton (2-5) en Manchester United (4-1). Daarna was het allemaal wat minder, veel minder. Sinds 20 november vorig jaar kon Watford niet meer winnen en vorige vrijdag ging de (intussen ex-)ploeg van Ranieri in eigen huis met 0-3 onderuit tegen Norwich City. Dat bleek de nederlaag teveel voor Ranieri.

De ervaren Italiaan was eerder in de Premier League aan de slag bij Chelsea (2000-2004) en bij Leicester City (2015-2017). In 2016 verwezenlijkte hij het ondenkbare met Leicester door de titel te pakken. In eigen land was Ranieri vooral succesvol met Fiorentina in de jaren ‘90. In Spanje leidde hij Valencia naar bekerwinst.

“We hebben heel veel respect voor Ranieri en danken hem voor zijn inspanningen, maar menen dat het nu tijd is voor een nieuwe hoofdcoach”, klinkt het bij Watford. “Met nog bijna de helft van de competitie voor de boeg, heeft die dan nog voldoende tijd om het beste uit onze talentvolle kern te halen en ons in de Premier League te houden.” Wie de nieuwe coach wordt, is nog niet duidelijk.