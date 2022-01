XR-huis moet van Limburg voorloper maken in extended reality. — © TV Limburg

Limburg wil voorloper worden in extended reality. De belangrijkse kennisinstellingen slaan de handen in elkaar met steun van de provincie en starten met een XR-Huis dat alle expertise samenbrengt. Dat moet de innovatie- en concurrentiekracht van bedrijven verhogen. Extended reality groeit zeer snel en is breed toepasbaar, Limburg wil die trein niet missen.