Staatsgreep in Burkina Faso: militairen kondigen coup aan op televisie

Het leger heeft een staatsgreep gepleegd in Burkina Faso, en president Roch Marc Christian Kaboré van de macht verdreven. Dat bevestigden militairen in een mededeling op de nationale omroep.

Na een transitie die een jaar zal duren zal het land terugkeren naar de grondwettelijke orde, las kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba voor. Regering en parlement zijn ontbonden, en alle grenzen zijn gesloten.

Al heel de dag is de situatie in het West-Afrikaanse Burkina Faso onduidelijk. Ook over het lot van president Kaboré is er nog geen uitsluitsel. In de vooravond meldde zijn partij een verijdelde moordpoging op de president.