Het Vanmeer in het oosten van Turkije is door extreme vrieskou grotendeels bevroren. Het meer is omringd door besneeuwde bergen en de winters kunnen er zeer koud zijn, maar toch bevriest het meer zelden. Voor veel omwonenden is het de eerste keer dat ze dit meemaken. Bekijk de wonderlijke dronebeelden in de video hierboven. (fc)