Egan Bernal komt zwaar ten val op training na ongeval met bus

“Bernal heeft een zwaar ongeval gehad met een bus. Uit de eerste info blijkt dat hij niet zwaargewond is”, klinkt het in Colombiaanse media. Team INEOS Grenadiers bevestigt dat Bernal maandagochtend naar het ziekenhuis gebracht is. “Hij werd door de medische staf naar het ziekenhuis gebracht en was bij bewustzijn toen hij daar arriveerde”, communiceert INEOS. “Hij is stabiel en ondergaat nu verder onderzoek.”

Op een video van na het ongeval is wel te zien hoe Bernal in de typische sleutelbeenbreuk-houding ligt.

De gewezen Tourwinnaar (2019) en winnaar van de Giro van vorig jaar zou normaal over drie weken aan zijn seizoen beginnen in de Ronde van de Provence. Komende zomer wil de Colombiaanse klimmer opnieuw een gooi doen naar eindwinst in de Ronde van Frankrijk.