Vriendin van Dave De Kock niet in beroep tegen verdere aanhouding in zaak-Dean Verberckmoes

De 25-jarige R.W., de Nederlandse vrouw die in het onderzoek naar de dood van de 4-jarige Dean Verberckmoes opgepakt werd in haar woning in Sint-Gillis-Waas maar verklaarde onschuldig te zijn, is niet in beroep gegaan tegen de verlenging van haar aanhouding door de raadkamer in Dendermonde. Dat werd vernomen uit goede bron. Haar advocaat Bart De Decker kan de beslissing niet bevestigen omdat de stafhouder in Dendermonde een persstop heeft opgelegd in het belang van het onderzoek.