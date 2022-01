Denise geeft na 21 jaar de fakkel door in parochiecentrum Den Drossaerd

21 jaar is lang, maar al die jaren heeft Godelieve zich goed gevoeld in het parochiecentrum van Lindelhoeven. “Dit is een omgeving die me heel erg goed lag”, zegt Godelieve zelf. ”Ik ben heel graag tussen de mensen, ik help graag en ik organiseer graag. Ik vond vooral ook het samenwerken met de Lindelse verenigingen heel plezant. Ik heb geprobeerd om hen een goeie thuis te bieden in Den Drossaerd. Ik genoot er altijd van als er verenigingen in huis waren. Dat is toch zo belangrijk, mensen die samenkomen en samen dingen doen.” En die sfeer werd ook doorgetrokken in het café, waar ontmoeting en fijne sociale contacten steeds voorop stonden.

Een groots afscheidsfeest is Godelieve door corona helaas niet gegund. Maar tijdens het laatste weekend dat ze achter de toog zal staan, op zaterdag 29 en zondag 30 januari, nodigt ze haar klanten uit om een laatste keer te klinken op haar afscheid en op haar pensioen. Zeker de leden van alle verenigingen waarmee ze samengewerkt heeft, zijn van harte welkom tussen 11 en 23 uur. Alles zal op een aangepaste en coronaveilige manier verlopen.

Lindelhoevenaars

De zoektocht naar een nieuwe uitbater voor Den Drossaerd is intussen ook succesvol afgerond. De vzw Parochiale & Sociale Werken Lindelhoeven heeft de keuze uit verschillende kandidaat-opvolgers gemaakt en op 20 januari 2022 werden de contracten ondertekend. Met hun pas opgerichte vennootschap bv Keda zullen zaakvoerders Daisy Schildermans en Kevin Boonen de komende jaren een succes maken van de uitbating van parochiaal centrum Den Drossaerd.

Zowel Daisy als Kevin zijn geboren en getogen Lindelhoevenaars. Zij kennen het dorp en vele inwoners dan ook door en door. Allebei zijn ze, net zoals hun twee dochters, jarenlang actief (geweest) in verschillende verenigingen van Lindelhoeven. En dat is een grote troef als uitbater van het ontmoetingscentrum van Lindelhoeven.

Nieuw decor

Vanaf 1 februari 2022 zullen Daisy en Kevin officieel de fakkel van Godelieve overnemen. Na een decoratieve herinrichting van het café zullen zij de klanten vanaf 11 februari met veel plezier en een grote gastvrijheid ontvangen in hun café en in de prachtige nieuwbouw en de mooi gerenoveerde feestzaal. Den Drossaerd heeft immers alles wat een eigentijds ontmoetingscentrum moet hebben.