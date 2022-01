België bij slechtste leerlingen van Europese klas voor uitrol 5G

De kans dat België de Europese doelstelling haalt om tegen 2025 5G uitgerold te krijgen in alle stedelijke gebieden en op alle belangrijke transportroutes, is maar klein. Die inschatting maakt de Europese Rekenkamer in een audit van de implementatie van 5G-netwerken door de EU-lidstaten. Slechts over vier andere landen is de Rekenkamer even pessimistisch.

Het nieuwe verslag is van de hand van Annemie Turtelboom. De voormalige minister is sinds 2018 actief bij de Europese Rekenkamer. Ze stelt vast dat de Europese landen grote vertraging hebben opgelopen bij de uitrol van 5G. Slechts vier landen hebben de tussentijdse doelstelling van 2020 gemist dat minstens één grote stad toegang heeft tot 5G, maar voor de verdere uitrol zitten de meeste landen niet op schema.

Elf van de 27 EU-landen lijken de doelstelling te zullen halen om in 2025 alle stedelijke gebieden en hun belangrijkste transportroutes op 5G aan te sluiten. Nog eens elf landen zijn op goede weg, maar van vijf andere landen - waaronder dus ook België - wordt de kans dat dit nog lukt klein geacht. Ons land bevindt zich in het gezelschap van Bulgarije, Kroatië, Cyprus en Griekenland. Tegen 2030 zou de hele EU met 5G-dekking uitgerust moeten zijn.

“Waarom we in ons rapport zo hard de nadruk leggen op de vastgestelde vertragingen? Omdat 5G een aanjager is, die zaken als afstandschirurgie en industriële automatisering mogelijk maakt. Als je de deadlines mist, zal er ook vertraging zitten op de uitvoering van het internet der dingen”, zegt Turtelboom. Ze wijst ook op de economische opportuniteiten. Tussen 2021 en 2025 zou 5G het bbp van de Europese Unie met naar schatting 1.000 miljard euro kunnen verhogen en 20 miljoen banen kunnen scheppen of transformeren.

In België bereikten de federale regering en de gewestregeringen in november vorig jaar een akkoord over de veiling van 5G-spectrum. Op 13 januari riep het BIPT kandidaten op om zich te melden voor de veiling van het nieuwe 5G-radiospectrum. Die veiling zou in juni plaatsvinden.