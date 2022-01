Ruim 13 procent van kinderdagverblijven was vorige week minstens één dag gesloten

Ook de kinderdagverblijven kreunen onder de coronacrisis. In de week van 17 januari was 13,3 procent van alle locaties met kinderopvang minstens één dag gesloten. De impact van deze sluitingen is groot, zegt het agentschap Opgroeien maandagnamiddag.

Opgroeien kreeg vorige week 929 meldingen van een sluiting of een gedeeltelijke sluiting. Het gaat om opvang bij onthaalouders, een groepsopvang of buitenschoolse opvang. Bij de onthaalouders is 88 procent volledig gesloten en bij de groepsopvang houdt 56 procent de deuren gesloten.

De impact van deze (gedeeltelijke) sluitingen is volgens Opgroeien groot. “De impact is groot voor de kinderopvang en de kinderbegeleiders: zij hebben een zware job en personeelsuitval legt nog meer druk op hun schouders”, legt woordvoerster Nele Wouters uit. “Ook voor ouders is de impact groot: zij moeten gezin en werk combineren en daarbij dus ook hun jonge kinderen thuis houden.”

De vorige piek was in de week van 6 december, toen 12,9 procent van de kinderdagverblijven minstens één dag gesloten bleef.