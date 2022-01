Tijd om de liefde te vieren: bij deze restaurants verras je je geliefde met Valentijn

Partaasch

De toffe gastrobar Partaash in de oude mijngebouwen van Thor Central in Waterschei (Genk) pakt uit met een Valentijnsmenu om je geliefde te verrassen. Na een spiesje van Roodbaars en Secret007 kroketje kan je kiezen uit de liefdesvis Skrei of een veggie love-salad. Als hoofdgerecht krijg je kalfshaasje. Voor de vegetariërs is er koningsoesterzwam. Het dessert toont de Colours of love met framboos, Griekse yoghurt en yuzu.

44 euro pp. Je kan het Valentijnsmenu reserveren voor 11, 12, 13 en 14/2 bij Partaasch, André Dumontlaan 67 in Genk. Info: www.partaasch.be

© Partaasch

De Goei Goesting

Lekkere degustatiegerechten zodat je van alles kan proeven. Dat is het concept van de Goei Goesting in Hasselt. Met Valentijn geniet je er van vier gangen. Je start met een hapje van zalmtartaar met wakame en kaviaar van limoncello. Vervolgens smul je van tataki van tonijn met gekonfijte San Marzano tomaat, gevolgd door een tomatenroomsoepje met scampi. Het hoofdgerecht bestaat uit kalfsfilet met een zacht mosterd-roomsausje. De afsluiter bestaat uit chocolade, passievrucht, framboos en vanille-ijs.

58 euro/pp. Op reservatie verkrijgbaar op 13 en 14/2 bij De Goei Goesting, Zuivelmarkt 18 in Hasselt. Info: www.degoeigoesting.be

© De Goei Goesting

Bistro 11

Bistro 11 in Sint-Truiden was voor Sofie en Johan een droom die werkelijk werd. In de Bistro willen ze iedereen een fijn gevoel geven, of je nu komt voor een lunch of uitgebreid diner. Met Valentijn worden de klanten extra in de watten gelegd. Na drie amuses van de chef staat er een schorsenerensoep met garnalen op het menu. Sofie en Johan verrassen je met een sorbet van Wilderen gin om daarna de varkenskroon Duroc te serveren. De menu wordt afgesloten met een millefeuille van mascarpone en framboos.

54 euro pp. Te reserveren op 12, 13 en 14/2 bij Bistro 11, Minderbroedersstraat 11 in Sint-Truiden. Info: www.bistro11.be

© Bistro 11

La Passione

De naam van het restaurant La Passione in Bolderberg (Heusden-Zolder) klinkt als de perfecte plek om de dag van de liefde met je geliefde door te brengen, toch? Ze serveren er een Valentijnslunch met vier gangen of een zevengangendiner. Van Sint-jacobsvruchten tot langoustine, pladijs en Oosterscheldekreeft: de menu is er eentje voor visliefhebbers. Verder is er nog een soepje van boschampignons en een sorbet van champagne, gevolgd door kalf. Afsluiter is een dessert van de chef.

160 euro pp + zes glazen wijn. Te reserveren op 12, 13 en 14/2 bij La Passione, Sint-Jobstraat 104 in Heusden-Zolder. Je kan er ook een takeaway Valentijnsbox bestellen. Info: www.la-passione.be

© La Passione

De Barrier

Lover, Dinner & Music op 12 februari bij De Barrier in Houthalen, met een candlelight diner en livemuziek. Na het aperitiefje met enkele smaakmakers word je verwend met carpaccio van love fish, gevolgd door een luchtig mosselsoepje. Het hoofdgerecht bestaat uit een jong haantje met gelakte kippenoester. Als dessert krijg je exotische panna cotta. Op zondagochtend is er een smakelijk en uitgebreid Valentijnsontbijt.

120 euro pp, drankarrangement inclusief. Reserveren voor 12/2 of het ontbijt op 13/2 bij De Barrier, Grote Baan 9 in Houthalen. Info: www.debarrier.be