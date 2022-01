“Woensdag duidelijkheid over plannen met Metro- en Makrowinkels in België”

Woensdag zou er duidelijkheid worden verschaft over de plannen voor de elf Metrowinkels en zes Makro’s in ons land. Volgens de Duitse krant Handelsblatt zou Steffen Greubel, de CEO van het Duitse moederbedrijf Metro, die dag zijn nieuwe strategie bekendmaken. De krant schrijft dat het retailconcern zich uit ons land en uit India wil terugtrekken, zoals vorige week ook al door De Tijd werd bericht.

Greubel nam in mei vorig jaar, in volle coronapandemie, het roer over bij Metro. De afgelopen maanden bezocht hij alle landen waar het concern actief is: 34 in totaal. In enkele van die landen zou het retailconcern zich nu terugtrekken, waaronder België en India, schrijft Handelsblatt. Dat is een bevestiging van de informatie die eerder al door de krant De Tijd werd gebracht. Bij Metro zelf wil men geen commentaar kwijt.

De bedoeling van de topman is volgens Handelsblatt om meer geld vrij te maken voor de overblijvende landen. De focus komt te liggen op meer rendabiliteit en meer interactie met de klanten, luidt het. Of de terugtrekking uit België zal gebeuren via een verkoop of sluiting is niet duidelijk, daarvoor is het wachten tot woensdag.

In de Belgische winkels werken zo’n 1.800 mensen. Volgens de vakbond is men erg ongerust.