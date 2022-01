Don’t try this at home: trial biker Kenny Belaey springt uit helikopter op WK-parcours in Fayetteville

Komend weekend vindt het WK veldrijden plaats in Fayetteville. De Belgische selectie stapte maandag op het vliegtuig richting de Verenigde Staten, Kenny Delaey (38) was daar afgelopen weekend al. De negenvoudige wereldkampioen trial bike pakte uit met een straffe stunt.

Kenny Belaey zal komend weekend voor, tijdens en na de wereldkampioenschappen het spektakel verzorgen in Fayetteville. De man kan zowat alles op een fiets en lijkt van weinig schrik te hebben. In een video op zijn YouTube-kanaal is te zien hoe hij op een veldritfiets uit een helikopter op het WK-parcours springt.

“Ik stelde voor om het parcours uit te testen, zij kwamen met de helikopter”, vertelt Belaey. “Eerst als simpele drop off, maar toen haalde ik het in mijn hoofd om eruit te springen. Op papier een leuk idee, maar eenmaal die rotors boven me op volle snelheid waren, was het toch even slikken. Op één been balanceren op een heli die op en neer gaat is echt niet vanzelfsprekend. Laat staan afzetten, voeten op de pedalen krijgen en veilig landen. Gelukkig heb ik flink wat ervaring. Na vier pogingen had ik het goed beet, dus echt een heerlijk gevoel.”

Verder in de video haalt Belaey ook nog zijn trukendoos boven, op het parcours en zelfs in het stadscentrum van Fayetteville.

De beelden: