Ruim 4.300 jonge bestuurders riskeren zware boete voor negeren van ‘terugkommoment’

In 2021 zijn er 4.308 handhavingsdossiers opgemaakt voor jonge autobestuurders die het verplichte terugkommoment niet of pas na hun aanmaningsperiode hebben gevolgd. Dat blijkt uit cijfers van het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Het gaat om 2.610 bestuurders die het terugkommoment nog steeds niet gevolgd hebben en om 1.698 bestuurders die het in de tussentijd wel gevolgd hebben, maar van wie de volledige termijn verstreken was. Zij riskeren allen een boete die kan oplopen tot 4.000 euro.

Het terugkommoment kost 108 euro en betreft een verplichte opleiding van vier uur, met als doel de verkeersveiligheid te verhogen en het aantal jonge bestuurders in ongevallenstatistieken naar beneden te krijgen. Bij een op de vijf ongevallen is immers een jonge bestuurder betrokken. Het terugkommoment bestaat uit een praktisch gedeelte en een groepsgesprek over onder andere verkeersattitude.

Omdat er tijdens de coronacrisis een tijdlang een opschorting was van het terugkommoment, hebben heel wat beginnende bestuurders een termijn die loopt over meerdere jaren: 2020-2021 of 2021-2022. Dat maakt het volgens het kabinet-Peeters niet evident om mooi afgeronde cijfers te geven.

Voor 41.885 beginnende bestuurders liep de eerste termijn voor het volgen van het terugkommoment af in 2021. Vorig jaar hebben 34.900 beginnende bestuurders het terugkommoment gevolgd binnen hun eerste termijn. Een groep van 6.980 bestuurders ontving een aanmaningsbrief, van wie er 2.672 het terugkommoment nog in hun aanmaningsperiode volgden.

Minister Peeters riep eerder de beginnende bestuurders al op om zich op tijd in te schrijven voor het terugkommoment. “Ik vraag aan iedereen om niet te talmen en zich tijdig in te schrijven. Zo vermijd je een toeslag en mogelijke boetes.”