Hasselt

Fons Steegmans, de man die zo’n beetje als opa fungeerde voor de Pukkelpop-organisatie, is overleden. Fons woonde met zijn vrouw Octavie langs de Tulpinstraat in Kiewit, pal tegenover de festivalweide. “Hij was onze pa, onze opa, onze raadgever en hij had altijd gelijk”, treurt Pukkelpoporganisator Patrick Breugelmans.