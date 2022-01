Fotozoektocht voor Ferm-leden Genoelselderen

In het straatbeeld van Genoels verschijnen hier en daar letters aan de ramen. Dat is niet toevallig bij de bestuursleden van Ferm. Het heeft te maken met de fotozoektocht die zij organiseren.

In januari was het onmogelijk om activiteiten te organiseren en in februari gaat Ferm Genoelselderen de activiteiten binnen ook nog even 'on hold' zetten. Maar de dames hebben ondertussen niet stilgezeten. Ze hebben een fotozoektocht door Genoelselderen uitgewerkt. De leden moeten tien detailfoto's proberen terug te vinden en dan de straatnaam én het huisnummer noteren op het deelnemingsformulier. Daarnaast moeten ze ook extra opletten onderweg. Wanneer ze aan het huis van een bestuurslid passeren, moeten ze de letters opschrijven die aan het raam hangen. Met de gevonden letters moeten ze de omschrijving vinden die weergeeft waarvoor Ferm-vrouwen staan.

De hele maand februari krijgen de leden de tijd om te gaan wandelen. En hun inspanning wordt ook beloond. Uit de juiste inzendingen zal een onschuldige hand immers vijf winnaars trekken.