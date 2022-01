Caue Santos en Enrik Ostrc officieel voorgesteld bij Lommel SK

De Braziliaanse targetspits Santos is een sterke rechtsvoetige aanvaller van 1m84. Hij moet samen met landgenoot Arthur Sales voor doelpunten zorgen. Caue is de vierde Braziliaan die afzakt naar Lommel. Aan de Gestelsedijk zal hij ook zijn landgenoten Diego Rosa en Caio Roque vervoegen.

Enrik Ostrc is een Sloveense defensieve middenvelder van 19 jaar. Hij komt over van zusterclub Troyes. Ostrc is een rechtsvoetige Sloveens jeugdinternational die ook als centrale verdediger uit de voeten kan. ()