Volgens The Washington Post is het oerhollandse ‘uitwaaien’ de nieuwe gezondheidstrend. Al hoeft het niet bij zoveel Beaufort als hier. — © Rob Engelaar

Even lekker uitwaaien: volgens de Amerikanen is het dé nieuwe gezondheidshype, overgewaaid vanuit Nederland. Om uit te waaien, hoef je heus niet naar de kust: dat kan ook in Limburg, zegt professor Michelle Plusquin (UHasselt). Maar er is er één ding waar je best op let.