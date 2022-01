De mama van Tayla gaat het internet rond met een hilarisch filmpje dat helemaal niet zo bedoeld was. De vrouw zit gezellig op restaurant samen met haar dochter, maar snapt niet hoe ze een bestelling kan plaatsen. Wanneer Tayla haar tot twee keer toe wijst op de QR-code die voor haar neus ligt, weet ze zich nog altijd geen raad. Want wat ze dan doet, is hilarisch.