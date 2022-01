Over en out voor Alex Maes bij Lierse K. De 29-jarige middenvelder is definitief verbannen naar de B-kern. De oorzaak? Maes probeerde de laatste weken de poten onder de stoel van trainer Tom Van Imschoot weg te zagen. Zelfs al sinds zijn komst naar het Lisp afgelopen zomer, werkte Maes zich in de ongunst van de club. Een reconstructie van hoe het fout liep.