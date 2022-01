Beringen huldigt sportkampioenen in twee voorstellingen

Beringen

De stad Beringen organiseert een feestelijke kampioenenhulde. Vorig jaar gebeurde dat nog via een online alternatief. Omdat een fysiek evenement toch net iets leuker is, verzamelen dit jaar de lokale sportievelingen zich opnieuw in Casino Beringen. “We organiseren zelfs twee kampioenenhuldes”, zegt schepen van Sport Tijs Lemmens. “Op zaterdag 29 januari laten we per show telkens een beperkt publiek conform de geldende coronamaatregelen toe.”