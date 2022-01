AFRIKA CUP. Wilfred Ndidi met tienkoppig Nigeria in achtste finales uitgeschakeld door Tunesië

Halfweg was er nog niet gescoord in het Stade Omnisport Roumdé Adjia in het Kameroense Garoua. Daar bracht voormalig Eupen-aanvaller Youssef Msakni (47.) bij aanvang van de tweede helft verandering in. Nigeria gooide op het uur twee verse krachten in de strijd, maar dat pakte niet goed uit. Zo werd Alex Iwobi na amper vier speelminuten uitgesloten.

Bij de Super Eagles stonden er met William Troost-Ekong, Moses Simon en Taiwo Awoniyi (allemaal ex-Gent) en Wilfred Ndidi (ex-Genk) heel wat oude bekenden in de basis. Gewezen Zulte Waregem-speler Peter Olayinka viel in. Hamza Rafia van Standard mocht bij de tegenpartij 70 minuten meespelen.

In de kwartfinales neemt Tunesië het op tegen Burkina Faso, dat zich eerder op de dag ten koste van Gabon als eerste bij de laatste acht schaarde na een bloedstollende penaltyserie.