Emma Meesseman liet met haar team Ekaterinburg in de Russische PBL een opmerkelijke uitslag noteren. Ekaterinburg won immers met een “zeventiger” (40-112) bij Spartak Noginsk. Zowel in de PBL als in de Euroleague is Ekaterinburg dit seizoen nog ongeslagen en is dan ook zeg maar het “Dream Team” van het mondiale vrouwenbasketbal.