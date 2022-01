Schutter verwondt meerdere mensen in Duitse universiteit, dader overleden

Bij een schietpartij in de universiteit van het Duitse Heidelberg zijn verschillende gewonden gevallen. De schutter is inmiddels dood, zo meldt de politie.

De man zou het vuur hebben geopend met een jachtgeweer in een aula aan de universiteit van Heidelberg, in het zuidwesten van Duitsland. De politie en hulpdiensten kwamen meteen massaal ter plaatse, en grendelden de omgeving af. De schutter zou inmiddels dood zijn, aldus de politie. Bij de schietpartij vielen verschillende gewonden, het is niet duidelijk hoe ernstig hun toestand is.

(later meer.)