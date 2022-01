Slecht nieuws vanuit Peking: Eerste positieve test bij olympisch teamlid

In totaal arriveerden er zondag 153 atleten en officials op de luchthaven van Peking, waar ze een coronatest moesten afleggen. Daar kwam dus één positieve test uit voort. Het is niet geweten of het om een atleet of een official gaat. Er kwamen zondag nog 379 geaccrediteerde personen aan in Peking. De testronde leverde daar drie positieve resultaten op. Daarnaast waren er ook twee positieve tests bij niet-teamleden in de olympische bubbel.

Tussen 4 en 22 januari testten reeds 72 geaccrediteerde personen positief op het coronavirus. Voor de Winterspelen gelden strikte coronamaatregelen. Voor aankomst moet iedereen reeds twee negatieve PCR-tests kunnen voorleggen. Daarnaast is er een vaccinatiebewijs nodig om een quarantaineperiode van drie weken te vermijden. Iedereen wordt ondergebracht in een gesloten olympische bubbel, waarin er dagelijks getest wordt. Op die manier hopen de organisatoren verspreiding van het virus tegen te gaan.

(belga)