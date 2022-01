Limburgs Landschap: Reetjes

Dirk Ottenburghs, medewerker van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw, leidt ons rond in de wondere wereld van fauna en flora in de Limburgse natuur.

Je ziet ze steeds vaker: reetjes. Deze kleine hertachtigen hebben de voorbije decennia onze natuur in een sneltempo veroverd. Gelukkig maar, want het zijn prachtige verschijningen. Het zijn trouwens wonderlijke dieren. Zo kunnen reegeiten hun draagtijd regelen. Ze leggen de ontwikkeling van het embryo dat ze met zich meedragen ongeveer 18 weken stil om te voorkomen dat hun jong geboren wordt in putje winter. Vanaf half december zetten ze alles weer op gang om hun jong dan in mei of juni ter wereld te brengen.

“Ze kunnen toch ook gewoon later paren met de bok”, hoor ik je luidop denken. Tja, dan heb je die bokken nog niet bezig gezien in de paartijd. Ze zijn gewoonweg niet te stoppen. Ze achtervolgen geiten dagenlang om te kunnen paren. Je hoort ze dan ’s nachts luid ‘blaffen’. Mijn eerste nachtelijke ontmoeting met zo’n ‘blaffende’ bok zal ik niet snel vergeten. Samen met een maat was ik op pad om uilen te tellen. We werden opgeschrikt door dat vreemde geluid en dachten dat er elk moment een bloeddorstige hond uit de struiken tevoorschijn zou komen. Gelukkig weet ik ondertussen beter.

Bij een andere ontmoeting met een opgefokte reebok werd ik bijna ondersteboven gelopen. Tijdens een wandeling in de heel vroege uurtjes kwam er uit een stuk met varens een beest mijn richting uit. Ik bleef stokstijf staan, niet wetende wat ik moest verwachten. Op nog geen 5 meter voor mij stak een reegeit op volle snelheid mijn pad over. Terwijl ik haar nakeek, schoot er plots rakelings een reebok achter mij door. Die had ik echt niet zien aankomen! Door de bomen heen zag ik hun witte achterwerkjes verdwijnen. Twee verschillende achterwerkjes trouwens. Bij de reebok is deze witte vlek – de spiegel noemen ze dit – niervormig. Bij de reegeit is die dan weer hartvormig. Misschien dat ze die beter vervangen hadden door een stopteken. Want zo’n hartje geeft aan die hitsige bokken blijkbaar niet het juiste signaal.

Foto’s: Gert Benaets, Denise Dubois, Jos De la Haye, Benny Odeur, Ruben Hoes