Man die binnendrong in station Landen betrapt

Landen

Een 23-jarige man die illegaal in ons land verblijft, is vrijdag rond 2 uur ’s ochtend betrapt toen hij met een betonblok een ruit aan de toegangszijde van het station van Landen ingooide. Hij vernielde daarna ook de toegangsdeur van een krantenwinkel in het station en stal er snoep en rookwaren voor 54 euro. De indringer probeerde ook nog het raam van de frisdrankautomaat in te gooien. De twintiger gaf de feiten toe. Het parket van Leuven, dat het nieuws maandag bekendmaakte, paste snelrecht toe en dagvaardde hem onmiddellijk. Hij zal in maart voor de correctionele rechtbank van Leuven moeten verschijnen. tb