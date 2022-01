Bivakmuts en airsoftwapen in beslag genomen bij controles in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder

De politie heeft afgelopen weekend bij een controle een rugzak met daarin een bivakmuts, airsoftwapen en toebehoren gevonden. De bagage lag binnen handbereik van de chauffeur. De rugzak met inhoud werd in beslag genomen. De bestuurder kreeg een uitnodiging voor een verhoor.

De controle kaderde in de actie ‘Weekend zonder alcohol.’ Er werden 1.476 chauffeurs aan de kant gezet voor een alcoholtest. Twee bestuurders zijn hun rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Nog eens vijf bestuurders moesten hun auto enkele uren aan de kant laten staan. Twee bestuurders die positief testten op drugs zijn hun rijbewijs ook twee weken kwijt.

De auto van een bestuurder die geen adres in België heeft, is in beslag genomen. De man bleek onder invloed van amfetamines en kon zijn boete niet meteen betalen.

Een bestuurder die veel te snel over de Koolmijnlaan raasde, mocht zijn boete wel meteen betalen. Dat deed de Nederlander ook.

Naast deze zware overtredingen werd nog een 10-tal kleinere overtredingen vastgesteld, zoals het niet dragen van de gordel, het niet dragen van een valhelm of rondrijden in een ongekeurd voertuig. mm