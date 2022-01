Samana zet 100-jarige Marie-Louise in de bloemetjes

Op dinsdag 18 januari vierde Marie-Louise Vanherck haar 100ste verjaardag in woonzorgcentrum Eyckendael in Riemst. Samana Zichen-Bolder, waarvan Marie-Louise het oudste lid is, liet die verjaardag niet zomaar voorbijgaan. Secrecatris Betty verraste de jarige met een mooie bos bloemen.

Marie-Louise is het oudste lid van Samana Zichen-Bolder. Betty Loverix helpt Marie-Louise op maandag- en donderdagavond telkens bij de avondmaaltijd. Op die dagen helpt ze namelijk als vrijwilligster de bewoners in het woonzorgcentrum in Riemst met eten geven en afruimen in de verschillende woonkamers op de gelijkvloerse verdieping. Betty, die ook secretaris is van Samana Zichen-Bolder, bezorgde Marie-Louise afgelopen donderdag een mooie ruiker bloemen en een kaart met de verjaardagswensen van alle bestuursleden en leden.