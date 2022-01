Leerlingen van campus de helix maken kennis met verschillende vormen van literatuur

Dat literatuur meer is dan traditionele romans, werd vorige week bewezen in de eerste week van de literatuur op campus de helix. In de klassen van het eerste tot het derde jaar werd in verschillende talen aandacht besteed aan allerlei vormen van literatuur.

Campus de helix wil genietend lezen stimuleren bij zijn leerlingen. De vernieuwde leerplannen van het eerste, tweede en derde jaar vertonen een duidelijke rode draad over de verschillende talen heen wat betreft literatuur. Vanuit die rode draad ontstond het idee om een gezamenlijk project te realiseren in een heuse week van de literatuur. Het gaat om literatuur in de brede zin van het woord. Het gaat dus niet alleen om traditionele boeken, maar ook om kortverhalen, liedjesteksten, memes, kortfilms en strips in het Nederlands, Frans en Engels. Aan de lessenreeksen over literatuur werd een creatieve schrijfopdracht gekoppeld. De origineelste, spannendste, creatiefste resultaten zullen na beoordeling door een jury bekroond worden met mooie prijzen.

Op vrijdag kwamen verschillende sprekers vertellen over hoe zij taal integreren in hun job. De meeste leerlingen kenden wel een of meerdere sprekers, wat het opzet erg toegankelijk maakte. Els Beerten, schrijfster van onder meer ‘Allemaal willen we de hemel’, liet de leerlingen met muziek nadenken over hoe je begint aan een verhaal, waar de spanning zit, op welke manier je die kan uitwerken. Marco Mariotti gaf uitleg over zijn boek ‘Ooit aan de Maas’ en over het schrijven van artikels als journalist. Lennert Cusumano had het over het inzetten van taal bij ludieke vormen van literatuur. Karsten Conaert sprak uitgebreid over het onderzoek dat voorafging aan het tot stand komen van ‘Helmen in de achtertuin’. Francesco Piras liet de leerlingen op een interactieve manier ervaren hoe een idee of gevoel wordt omgezet in tekst en muziek.