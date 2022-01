Neos Zutendaal wandelt in eigen dorp

Op 20 januari trokken de leden van Neos Zutendaal eropuit voor een wandeltocht in eigen dorp. De weergoden waren de leden, die elkaar in deze tijden willen blijven ontmoeten, goed gezind.

Na een wandeltocht eind december in en rond Alden Biesen koos de club dit keer voor een wandeling in eigen dorp. Er werd gestart aan de Lieteberg voor een tocht richting Gebroek en voor een verkenning van het plaatselijk gerenommeerd damgebied van de bevers van het Stelebos. De weerman had regen en korrelsneeuw voorspeld, maar in dat deel van Zutendaal scheen de zon en een grote schare vrienden hebben ervan genoten. Ze wandelden rond of op de Bezoensberg tot aan de Stiltestenen van het Sjoekoloate weegske (chocoladewegje) om iets verder te genieten van een in steen gekapt gedicht van Leonard Nolens.

Wandelen in de winter gaat gepaard met een borrelstop en op 20 januari was dat niet anders. Na een tocht door Stalken zorgden bestuursleden van Neos als afsluiter voor een winters opgewarmd soepje. Toen de groep terugkwam aan de Lieteberg begon het te regenen en trokken ze huiswaarts.