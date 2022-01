Stal neemt afscheid van pastoor Benny

Benny is afkomstig van Overpelt, waar hij op 26 juni 1988 priester gewijd werd. Hij werd eerst kapelaan in Boxbergheide in Genk, daarna ging hij aan de slag als pastoor in Kinrooi en Gingelom om in het najaar van 2013 in Beringen te arriveren. Acht jaar lang was hij pastoor in Koersel, Stal en Korspel, samen de pastorale eenheid Tabor. Pastoor Benny staat bekend als een minzaam priester. Hij werd namens het parochieteam bedankt voor zijn inzet en kreeg een tuinset cadeau voor zijn nieuwe tuintje in Peer.

Pastoor Benny sprak een mooi dankwoord uit voor de vele jaren dat hij in Beringen warm onthaald werd. “Dank vooreerst aan mijn familie die mij altijd steunde”, klonk het. “Dank aan de vele zieke, rouwende en bejaarde mensen die ik mocht bezoeken en met wie ik veel geloof mocht delen. Dank aan de vele kinderen en jongeren, misdienaars, de scholen, de eerstecommunicanten, de vormelingen en de Chiro voor de toffe voorbereidingen en de mooie vieringen. Dank aan het parochieteam, zangkoren en de verenigingen met wie ik mocht samenwerken.” Na de viering was er buiten nog een receptie