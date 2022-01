Kleuters ’t Leer-rijk trekken zingend door Schakkebroek

Na de kerstvakantie brachten de kleuters van 't Leer-rijk in Schakkebroek (Herk-de-Stad) een bezoekje aan hun buren. Een beetje later dan normaal gingen ze toch nog Driekoningen zingen.

Voor de vakantie kregen de buren van de wijk allemaal een brief en ster in de brievenbus. De ster mochten ze aan het raam hangen. Zo konden de kleuters goed zien waar ze welkom waren om te gaan zingen. Zowel de buren als de kleuters waren erg enthousiast. De verwelkoming was erg warm en de kleuters werden verwend met lekkere koekjes, snoep en centen. Het buitenspeelgoed van de kleuters was dringend aan vernieuwing toe dus dit komt zeker goed van pas. “Volgend jaar komen we zeker opnieuw op bezoek”, klinkt het.