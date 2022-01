Het einde van de coronacrisis is in zicht . — © TV Limburg

Ondanks het stijgend aantal besmettingen is het einde van de coronapandemie in zicht. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en het wordt bevestigd door Vlaamse experten. Ook huisarts Luc Hendrix uit Bilzen zegt dat we een mooie zomer tegemoet gaan. Bij de huisartsen is het op dit moment wel nog erg druk. Daarom raden ze ook aan meer zelftesten te gebruiken.