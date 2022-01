Twee bestuurders testen positief op drugs bij controles in Voeren

Voeren

Twee bestuurders zijn zaterdag hun rijbewijs kwijtgespeeld na een positieve drugstest in Voeren. Nog eens drie bestuurders moesten hun rijbewijs tot maximum 6 uur afgeven omdat ze te veel alcohol hadden gedronken. In totaal werden 99 bestuurders aan de kant gezet bij de controles op de Moelingerweg in ’s Gravenvoeren en op de Schansweg in Moelingen.

Er werden ook twee opgefokte bromfietsen voor 30 dagen aan de ketting gelegd. Een van de bromfietsers bleek onder invloed van cannabis te zijn. mm