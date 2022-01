Genkenaren maken zich klaar om wijken vol te planten met bloemen

Genk

De inwoners van Genk maken zich op voor een nieuwe ‘Genk in bloei’. Tijdens de wedstrijd streven de deelnemers naar de mooiste kleurrijke natuurtuin of gevel. Een van de grootste organisaties die er een eer van maakt om een volledige wijk te bebloemen, is de Vereniging van Heideblom tot Landeigendom (VHTL). “We werken hier al sinds het begin aan mee”, zegt voorzitter François Meuwissen. “Dat is dus bijna veertig jaar. Het mooie is dat iedereen eraan kan meedoen. Jong of oud, wel of niet gespecialiseerd... Wij proberen mensen aan te moedigen om bloemetjes te planten en zo hun omgeving te verfraaien.” cn