Achtergelaten voertuig langs kanaal in Diepenbeek onderzocht: alarm geslagen door chemische geur

Langs het kanaal in Diepenbeek is maandagvoormiddag een verdachte bestelwagen gevonden. De hulpdiensten werden gealarmeerd omdat er een verdachte chemische geur hing. De politie LRH is een onderzoek gestart.

De groene bestelwagen was achtergelaten langs het Albertkanaal tussen de haven en de brug van de Westerring. De brandweer ging ter plaatse. Intussen heeft het labo van de politie ook al een onderzoek uitgevoerd. Over wat er in het busje werd gevonden, zou in de loop van de dag een persbericht worden verspreid. mm