IOC-voorzitter Thomas Bach is aangekomen in Peking, maar zit uit voorzorg in isolatie

De voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) Thomas Bach is zaterdag aangekomen in Peking, iets minder dan twee weken voor de opening van de Olympische Winterspelen (4-20 februari). Dat heeft het IOC maandag bevestigd aan het Franse persagentschap AFP.

“Uit voorzorg zit hij drie dagen in isolatie. Dinsdag begint hij aan zijn officieel programma”, verduidelijkte een woordvoerder van het IOC.

Het Uitvoerend Comité van het IOC komt op 2 februari bijeen. De 139e IOC-sessie is een dag later voorzien, al is de agenda beperkt en wordt de sessie later op het jaar voortgezet.

In Peking en op de twee andere olympische sites (Yanqing en Zhangjiakou) blijven de deelnemers aan de Spelen binnen een gesloten circuit, zodat ze zeker geen contact hebben met de Chinese bevolking. Sinds het begin van de coronapandemie hanteren de Chinese autoriteiten een zero-covidbeleid, met onder meer strikte lockdowns, om zo het aantal besmettingen laag te houden. De voorbije maanden duiken die echter steeds meer op. Zaterdag kondigde Peking aan dat alle inwoners van een wijk getest zullen worden na de ontdekking van een besmettingshaard.