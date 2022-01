Kindergemeenteraad bedankt zorgpersoneel met zelfgemaakte postkaartjes

Zutendaal

Vorige woensdag maakten de leden van de Zutendaalse kindergemeenteraad postkaartjes voor de mensen in de zorg. Zowel het zorgpersoneel als apothekers en dokters konden rekenen op een attentie. De kinderen schreven of tekenden allemaal een hartverwarmende boodschap. “We willen de mensen in de zorg allemaal een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijden”, klonk het bij de jonge raadsleden. Vervolgens stond er ook een werkbezoek op het programma. De kindergemeenteraad trok naar het toekomstige sportbos om er te brainstormen over de inrichting ervan. Weldra zullen de jonge gemeenteraadsleden hierover een en ander toelichten. geva