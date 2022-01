Wie waren de relschoppers in Brussel? “Ze trekken na betoging gewone kleren aan om te verdwijnen in de massa”

De relschoppers die zondag een spoor van vernieling door de Europese wijk in Brussel trokken, zijn gewaarschuwd: de politie verspreidt weldra hun foto’s. Dit was de zoveelste betoging in Brussel, die zwaar uit de hand liep. Waarom laat de burgemeester die betogingen toe en wat kan er gedaan worden tegen die extremistische groeperingen die de boel hier komen verpesten voor de goedmenende meerderheid?